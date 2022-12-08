Мостовой: «С точки зрения команд Аргентина и Нидерланды абсолютно равные»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил предстоящий четвертьфинал чемпионата мира - 2022 между Аргентиной и Нидерландами.

«Результат этого матча очень тяжело спрогнозировать. С точки зрения команд Аргентина и Нидерланды абсолютно равные», — приводит слова экс-игрока «Сельты» издание «Чемпионат». По мнению эксперта, многое в поединке будет зависеть от наличия Лионеля Месси, который может решить исход встречи.

Напомним, что матч финалистов ЧМ-1978 пройдёт завтра, 9 декабря. Стартовый свисток назначен на 22:00 по московскому времени.