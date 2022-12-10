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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Месси рассказал, что позволило Аргентине добраться до полуфинала ЧМ-2022

10 Декабря 2022 • 01:21 Комментировать (1)
Нидерланды
2:2
Аргентина
окончен после пенальти

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался после триумфа в четвертьфинальной битве с Нидерландами.

Команды не выявили победителя после 120 минут игры (2:2), поэтому всё решила серия пенальти, в которой команда Месси оказалась точнее (4:3). Сам 35-летний капитан свой удар реализовал, подойдя к точке первым среди аргентинцев.

«Мы очень счастливы. Сегодня нам пришлось изрядно пострадать, но мы справились. Аргентина вышла в полуфинал, потому что способна играть с одинаковым настроем и максимальной интенсивностью в каждом матче. Наша команда понимает, в какие отрезки игры нужно бороться за инициативу, а когда лучше сосредоточиться на защите», – заявил в послематчевом интервью Месси, отметившийся голом и результативной передачей в основное время.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Чемпионат Мира сборная Нидерландов
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Комментарии (1)
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Alex1972
10 Декабря 2022 в 01:37
Спи уже..
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