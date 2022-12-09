Кузнецов: «Пара Аргентина — Голландия очень ровная»

Бывший защитник национальной сборной России Дмитрий Кузнецов прокомментировал предстоящий четвертьфинальный поединок чемпионата мира – 2022 в Катаре между командами Аргентины и Нидерландов.

«Пара Аргентина — Голландия очень ровная. Аргентина не блещет так, как раньше — они на тоненького вышли в плей-офф», - приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

Тем не менее, специалист отметил качественную игру, продемонстрированную аргентинцами в матче 1/8 финала против австралийцев (2:1).

Нидерланды же надёжны, впрочем, как и всегда, сказал эксперт.

Матч Аргентина – Нидерланды начнётся девятого декабря, стартовый свисток прозвучит в 22:00.