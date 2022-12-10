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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Гол+пас Лео Месси и новая серия пенальти: Аргентина выходит в полуфинал ЧМ-2022, а Нидерланды прощаются с Катаром

10 Декабря 2022 • 00:57 Комментировать (71)
Нидерланды
2:2
Аргентина
окончен после пенальти

В плей-офф чемпионата мира схлестнулись сборные Нидерландов и Аргентины.

Протокол игры  
Нидерланды

2:2

(3:4 по пен.)

Аргентина
  35'Молина Науэль (0:1)
  73'Месси Лионель (0:2)
(1:2) Вегхорст Ваут83'  
(2:2) Вегхорст Ваут90'  
  121'Месси Лионель (2:3)
(5:5) Де Йонг Люк121'  
  121'Паредес Леандро (2:4)
(4:5) Вегхорст Ваут121'  
  121'Монтьель Гонсало (3:5)
  121'Мартинес Лаутаро (5:6)
(3:4) Копмейнерс Тëн121'  
Нопперт АндрисТимбер Юрриен  43'Ван Дейк ВиргилАке НатанДюмфрис ДензелБлинд Дэйли 65' (Де Йонг Люк ( 65') Де Рон Мартен 46' (Копмейнерс Тëн ( 46') Де Йонг ФренкиГакпо Коди 113' (Ланг Ноа ( 113') Бергвейн Стевен  91' 46' (Бергёйс Стивен ( 46'  88') Депай Мемфис  76' 78' (Вегхорст Ваут ( 78'  45')
Запасные: Де Врей СтефанЯнссен ВинсентТейлор КеннетСимонс ХавиБейло ЮстинДе Лигт МаттейсПасвер РемкоФримпонг ЖеремиМаласиа ТиреллКлассен Дэви
Мартинес ЭмилианоРомеро Кристиан  45' 78' (Тальяфико Николас ( 78') Отаменди Николас  90'Мартинес Лисандро  76' 112' (Ди Мария Анхель ( 112') Молина Науэль 106' (Монтьель Гонсало ( 106'  110') Акунья Маркос  43' 78' (Песселья Херман ( 78'  112') Де Пауль Родриго 67' (Паредес Леандро ( 67'  89') Фернандес ЭнцоМакаллистер АлексисМесси Лионель  90'Альварес Хулиан 82' (Мартинес Лаутаро ( 82')
Запасные: Дибала ПаулоГидо РодригесАльмада ТьягоФойт ХуанРульи ХеронимоГомес Алехандро ПапуАрмани ФранкоКорреа АнхельПаласиос Эксекиэль
09 декабря. Стадион "Стадион Лусаил".

 

Второй четвертьфинал чемпионата мира интриговал куда больше, чем первый. Опять Европа против Южной Америки, но в этот раз нет явного фаворита. Луи ван Гал вдохнул новую жизнь в нестабильную сборную Нидерландов – вот уже 11 матчей не проигрывает команда, в 1/8 финала просто смяли США, шикарную форму набрали Гакпо, Де Йонг и ван Дейк, которому предстояло остановить самого Лионеля Месси. Правда, кроме великого Лео никто из аргентинской атаки на этом ЧМ не впечатляет.

Скалони вновь оставил на скамейке запасных Лаутаро Мартинеса, у которого совсем не получается игра в Катаре, а великому Месси помогали Альварес и Де Пауль. Сдержать их должны были ван Дейк и Аке, а Гакпо с Бергвейном и Депаем отвечали за «оранжевую» атаку. Правда, нападение обеих сборных в первом тайме молчало наглухо. Даже писка не издавало. У сборной Нидерландов ни одного удара в створ ворот, у Аргентины три, но опасность принёс только один.

И вообще, за первые 45 минут случился лишь один эпизод, заставивший болельщиков вздрогнуть. Зато какой. После длительной разведки команды продолжали играть закрыто, осторожно. Немного пошатнул эти устои Лео Месси. Великий Лионель взял мяч. Протащил его к штрафной площади и выдумал разрезающий пас на ход Молине. Науэль ворвался в штрафную площадь по правому полуфлангу, выбросил ногу в борьбе с защитником и успел проткнуть мяч мимо голкипера сборной Нидерландов – 0:2. Единственный полумомент матча стал голевым.

Луи ван Гал, естественно, был недоволен игрой своих подопечных. Нидерланды чуть больше владели мячом, но совсем ничего не создавали, поэтому решено было выпустить Бергвейна и де Рона. Аргентинцы вышли без замен, как и сам ход игры. Все очень осторожно, осмотрительно, даже трусливо и вяло. Нидерланды явно не приближались к ответному голу. Аргентина тоже сильно не усердствовал. Был неплохой удар Месси со стандарта, однако Лео с 22-х метров направил мяч над «стенкой» и слегка над сеткой.

Но всё-таки слишком слабо играли голландцы. Аргентина атаковала чуть бодрее и сказала решающее слово. Акунья ворвался в штрафную площадь, убрал мяч под себя и получил по ногам от Дюмфриса. Лео Месси не испугался прошлого промаха с пенальти, подошёл к «точке» и переиграл Нопперта ударом в угол. Голкипер Нидерландов даже не прыгнул – 0:2. Вскоре и голландцы могли получить право на пенальти, но падение Гакпо не впечатлило Матео Лаоса. Нидерланды интригу всё-таки вернули: Вегхорст элегантным кивком головы замкнул кросс Бергейса за 7 минут до конца основного времени – 1:2.

Но и это не всё. Шла 10-я компенсированная минута, когда Аргентина уже праздновала выход в полуфинал, Коопмейнерс хитрой передачей разыграл штрафной удар, Вегхорст правой ногой мяч принял и укрыл, а левой пробил мимо голкипера – 2:2. Матч ушёл в овертайм, а следом и в серию пенальти. Только в самой концовке второй 15-минутки аргентинцы сподобились на мощную атаку – Энцо Фернандес палил с дуги штрафной площади, но сотряс только штангу.

В серии пенальти за здравие начала Аргентина: Паредес и Месси свои удары реализовали, а Бергейс и ван Дейк проиграли дуэль Мартинесу. Это и стало ключевым фактором, единственный промах Фернандеса не решил – 4:3 в серии пенальти. Сборная Аргентины пробила себе дорогу в полуфинал, где сыграет против обидчика Бразилии – команды Хорватии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины сборная Нидерландов
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Комментарии (71)
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Рейтинг комментариев
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Alex1972
10 Декабря 2022 в 01:33
Неплохо порезвились ребята... Арги больше хотели выиграть... Как и хорваты... Вот теперь и сыграют в полуфинале .. Шансы будут равными... Месси хорош... Бегал, зуб выбили ему, видать... Ну, а герой - Мартинес... Вратарь который... Зверь... Голландцев не жалко... Много в них агрессии... По интриге - сегодняшние игры удались... Что будет завтра?... Или уже сегодня...
Vova52
10 Декабря 2022 в 01:29
Do infakta doveli ...
ARTUR
10 Декабря 2022 в 01:23
Я после этих двух матчей кажись похудел..
NOBODY
10 Декабря 2022 в 01:18
ну надеюсь, с хорватами так не подфартит, и хорваты выйдут в финал.....
NOBODY
10 Декабря 2022 в 01:17
как-то странно читать восхищенные комменты про аргов...очень грубые ребята, гол после Месси хороший забили, и в последние минуты 2 дополн тайма зажали голланлдцев - а в остальном фу......
Sergey999
10 Декабря 2022 в 01:19
Не слышно главного мессифапера алекса, в дурку может забрали наконец??)))
pol-black
10 Декабря 2022 в 01:14
жаль голландцев. вернулись вроде в игру, но в дополнительное зажались в оборону. не самый умный ход. пенальти Лаос подарил, вообще ничего не было. аргов тянут. посмотрим, далеко ли. хорваты - сложная команда.
Ermak
10 Декабря 2022 в 01:19
Как по мне, так чистый пеналь на Акуньи был
pol-black
10 Декабря 2022 в 01:20
да дурь полная. сам уткнулся в голландца и завалился. а потом эпизод с падением голландца в штрафной аргов даже смотреть не стали. судейство такое себе.
Element-22
10 Декабря 2022 в 01:20
блин, на работе от нечего делать под косарь комментов на Спортсе прочитал, чекнул различные паблики в ВК, но ты первый, кто написал о пенальти. если это не оно, тогда что - оно?))
pol-black
10 Декабря 2022 в 01:24
что-то другое наверное. с акцентированным намеренным контактом. здесь не было намеренного контакта. был просто контакт.
White_Shark
10 Декабря 2022 в 01:09
Аргентина раскрывается всё лучше от матча к матчу. Как ужасно они стартовали, так весело смотрелись сегодня. Может теперь это и будущий чемпион, кто знает. Но если они ещё прибавят, то все шансы будут.
NOBODY
10 Декабря 2022 в 01:14
ага, только надо прибавить еще - грубо и грязно...а так конечно прибавили...
sly_Fellow
10 Декабря 2022 в 01:06
Почему то Голландия лет 10 уже с Бельгией ассоциируется. Имена имена да рейтинги непонятные - а по факту где их золотые поколения? Что на Евро что на мире. В звезде на рейтинге и только. Арги заслужили. Честь им и хвала. вообще не понравилось как Лаос Месси обхаживал, как можно интерпретировать правила в зависимости от фамилии - там ван Дейк аж заржал. Закон един для всех. Нет никого ровнее.Все одинаковые
Sergey999
10 Декабря 2022 в 01:09
Так и комментатор ему очко полировал всю игру, часом не алекс комментировал??)))
DezmaN
10 Декабря 2022 в 01:13
Так ты не ответил - где проживают кхм, граждане, которые оперируют фразами "очко полировал" - и это не стыдно?
Sergey999
10 Декабря 2022 в 01:14
Сам не слышал что ли???
DezmaN
10 Декабря 2022 в 01:15
Нет, не слышал - у нас тут переписка, я в душе не чаю, кто у тебя в ушах разговаривает
Sergey999
10 Декабря 2022 в 01:17
Так и не влазь тогда если не догоняешь.
DezmaN
10 Декабря 2022 в 01:20
Ты за 20 комментов на вопрос ответить не можешь - а я не догоняю - логично че! Стыдно свою дегроданскую альма-матер огласить? интересно.
Sergey999
10 Декабря 2022 в 01:21
Ты походу не на тот сайт зашел. Форум домохозяек не здесь
DezmaN
10 Декабря 2022 в 01:24
Не - это ты не на тот форум зашёл - тут форум не детей свиней и тупорылых позорных комментов - тут достаточно цивилизованно и абсолютное большинство троллей имеют стиль, а не просто ссут бредом. Тебе конечно с твоим мозгом понять разницу будет фактически невозможно.
Sergey999
10 Декабря 2022 в 01:25
Сам понял что написал идиот???
Sergey999
10 Декабря 2022 в 01:26
Я что задел твои чувства??? Что ты ерепенишься??
DezmaN
10 Декабря 2022 в 01:30
Какие чувства, дурачок? Тебе простой вопрос задали - где воспитывают подобное? Я ппол России объездил - таких крайне мало видел.
За один коммент не хватило оперативки мысль сформировать?
P.S. Полностью понял, что написал, если тебе нужно объяснить - скажи.
Vova52
10 Декабря 2022 в 01:35
S takimi ne sporyat, prosto ignariryut,,,,ne tot uroven@....
DezmaN
10 Декабря 2022 в 01:39
Не спорят в соцсетях - а тут наш любимый сайт, на котором ты 9 лет (а м.б. и больше), я уже 12 (не помню, по ощущениям с 2008-го), не хочется видеть откровенных свиней, которые просто гадят. Тут почти с кем угодно можно зацепиться - и будет конструктивная беседа давних любителей футбола, а к просто свиньям, которые гадят - у меня отец офицер - он всю жизнь учил свиней называть свиньями и не стесняться.
sly_Fellow
10 Декабря 2022 в 01:14
=) орнул. Было такое с рукой особенно. Я вообще угарел в оправдания, типо это там не влияло но можно а тут не влияет но Месси вообще не для этого делал. И Лаос главное какую то дичь впарил. Ох уж эта Фифа. Иногда думаешь что зря в Юве Аньелли фифа судит за идею СуперЛиги. Идея конечно говно, но Фифа та ещё шаражка
типафутбольныйаналитик
10 Декабря 2022 в 01:18
В финале должны встретится Португалия и Аргентина. Все делается ради финала Месси и Роналду. Для фанатов обоих икон футбола это будет лучший финал Чемпионата мира из всех когда либо существовавших.
sly_Fellow
10 Декабря 2022 в 01:27
Понял твоё направление мысли. Но будем верить, что футбол - это спорт
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Окончен после пенальти
Хорватия Хорватия
Бразилия Бразилия
1
1
8.00 4.80 1.42
Видео
Окончен после пенальти
Нидерланды Нидерланды
Аргентина Аргентина
2
2
3.50 3.20 2.25
Видео
10.12.22 в 18:00
Марокко Марокко
Португалия Португалия
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