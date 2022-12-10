Гол+пас Лео Месси и новая серия пенальти: Аргентина выходит в полуфинал ЧМ-2022, а Нидерланды прощаются с Катаром

В плей-офф чемпионата мира схлестнулись сборные Нидерландов и Аргентины.

Второй четвертьфинал чемпионата мира интриговал куда больше, чем первый. Опять Европа против Южной Америки, но в этот раз нет явного фаворита. Луи ван Гал вдохнул новую жизнь в нестабильную сборную Нидерландов – вот уже 11 матчей не проигрывает команда, в 1/8 финала просто смяли США, шикарную форму набрали Гакпо, Де Йонг и ван Дейк, которому предстояло остановить самого Лионеля Месси. Правда, кроме великого Лео никто из аргентинской атаки на этом ЧМ не впечатляет.

Скалони вновь оставил на скамейке запасных Лаутаро Мартинеса, у которого совсем не получается игра в Катаре, а великому Месси помогали Альварес и Де Пауль. Сдержать их должны были ван Дейк и Аке, а Гакпо с Бергвейном и Депаем отвечали за «оранжевую» атаку. Правда, нападение обеих сборных в первом тайме молчало наглухо. Даже писка не издавало. У сборной Нидерландов ни одного удара в створ ворот, у Аргентины три, но опасность принёс только один.

И вообще, за первые 45 минут случился лишь один эпизод, заставивший болельщиков вздрогнуть. Зато какой. После длительной разведки команды продолжали играть закрыто, осторожно. Немного пошатнул эти устои Лео Месси. Великий Лионель взял мяч. Протащил его к штрафной площади и выдумал разрезающий пас на ход Молине. Науэль ворвался в штрафную площадь по правому полуфлангу, выбросил ногу в борьбе с защитником и успел проткнуть мяч мимо голкипера сборной Нидерландов – 0:2. Единственный полумомент матча стал голевым.

Луи ван Гал, естественно, был недоволен игрой своих подопечных. Нидерланды чуть больше владели мячом, но совсем ничего не создавали, поэтому решено было выпустить Бергвейна и де Рона. Аргентинцы вышли без замен, как и сам ход игры. Все очень осторожно, осмотрительно, даже трусливо и вяло. Нидерланды явно не приближались к ответному голу. Аргентина тоже сильно не усердствовал. Был неплохой удар Месси со стандарта, однако Лео с 22-х метров направил мяч над «стенкой» и слегка над сеткой.

Но всё-таки слишком слабо играли голландцы. Аргентина атаковала чуть бодрее и сказала решающее слово. Акунья ворвался в штрафную площадь, убрал мяч под себя и получил по ногам от Дюмфриса. Лео Месси не испугался прошлого промаха с пенальти, подошёл к «точке» и переиграл Нопперта ударом в угол. Голкипер Нидерландов даже не прыгнул – 0:2. Вскоре и голландцы могли получить право на пенальти, но падение Гакпо не впечатлило Матео Лаоса. Нидерланды интригу всё-таки вернули: Вегхорст элегантным кивком головы замкнул кросс Бергейса за 7 минут до конца основного времени – 1:2.

Но и это не всё. Шла 10-я компенсированная минута, когда Аргентина уже праздновала выход в полуфинал, Коопмейнерс хитрой передачей разыграл штрафной удар, Вегхорст правой ногой мяч принял и укрыл, а левой пробил мимо голкипера – 2:2. Матч ушёл в овертайм, а следом и в серию пенальти. Только в самой концовке второй 15-минутки аргентинцы сподобились на мощную атаку – Энцо Фернандес палил с дуги штрафной площади, но сотряс только штангу.

В серии пенальти за здравие начала Аргентина: Паредес и Месси свои удары реализовали, а Бергейс и ван Дейк проиграли дуэль Мартинесу. Это и стало ключевым фактором, единственный промах Фернандеса не решил – 4:3 в серии пенальти. Сборная Аргентины пробила себе дорогу в полуфинал, где сыграет против обидчика Бразилии – команды Хорватии.