Анчелотти ответил, кто лучше: Марадона или Месси?

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти определил лучшего аргентинского футболиста в истории. Итальянец сделал выбор между Лионелем Месси и Диего Марадоной.

«Что за вопрос? Я играл против Марадоны. При всём уважении, я выберу его», – цитирует Анчелотти Diario AS.

Напомним, за свою карьеру у Марадоны получилось выиграть чемпионат мира в 1986 году. Что касается Месси, Лионель пока максимум доходил с Аргентиной до финала, где в 2014 году «бело-голубые» минимально уступили Германии.

Завтра у Месси будет возможность выйти в полуфинал мундиаля. Для этого Аргентине необходимо выбить из турнира сборную Нидерландов.