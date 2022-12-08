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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Анчелотти ответил, кто лучше: Марадона или Месси?

08 Декабря 2022 • 14:33 Комментировать
Нидерланды
...
Аргентина
09.12 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти определил лучшего аргентинского футболиста в истории. Итальянец сделал выбор между Лионелем Месси и Диего Марадоной.

«Что за вопрос? Я играл против Марадоны. При всём уважении, я выберу его», – цитирует Анчелотти Diario AS.

Напомним, за свою карьеру у Марадоны получилось выиграть чемпионат мира в 1986 году. Что касается Месси, Лионель пока максимум доходил с Аргентиной до финала, где в 2014 году «бело-голубые» минимально уступили Германии.

Завтра у Месси будет возможность выйти в полуфинал мундиаля. Для этого Аргентине необходимо выбить из турнира сборную Нидерландов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Диего Марадона Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ
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