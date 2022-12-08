Депай рассказал, что изменилось в сборной Нидерландов при ван Гале

Один из лидеров сборной Нидерландов Мемфис Депай рассказал, как изменилась команда с возвращением на тренерский пост Луи ван Галя. Специалист, напомним, возглавляет сборную с 2021 года и на текущем мундиале в Катаре пробился с командой в четвертьфинал.

«После его назначения мы не проигрываем. У нас в команде очень повысился уровень дисциплины, что важно для любого игрока в команде. Ведь все знают, как ван Галь видит игру и его самые сильные качества», - цитирует Депая Mundo Deportivo.

Уже завтра «оранжевых» ждёт важнейший поединок против сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Победа отправит европейцев в полуфинал мундиаля.