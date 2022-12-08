Де Бур рассказал, что думает о Месси

Экс-футболист каталонской «Барселоны» и сборной Нидерландов Рональд де Бур поделился мнением о предстоящем противостоянии против команды Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира – 2022.

«Мне очень нравится игра Месси. Возможно, футболистам сборной Нидерландов выпал последний шанс сыграть против него. Считаю Лионеля лучшим игроком мира, это уникальный игрок. Жду зрелищного матча от команд. Да, у них есть Месси, но сила Нидерландов в командной игре», - передает слова Рональда газета Marca.

Матч Аргентины против Нидерландов пройдет 9 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.