Ван Галь – о матче с Аргентиной: «В наши ворота назначили сомнительный пенальти»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь недоволен работой арбитров в матче четвертьфинала чемпионата мира против Аргентины.

Аргентинцы повели со счётом 2:0 на 73-й минуте, когда Лионель Месси реализовал одиннадцатиметровый. Позднее нидерландцы героически спаслись от поражения и перевели игру в дополнительное время, но их усилия оказались напрасными – в серии послематчевых пенальти точнее оказалась Аргентина.

«Мы пропустили второй гол из-за пенальти, назначение которого, как мне показалось, выглядело сомнительно. Мы всё равно ушли от поражения, но проиграли серию пенальти, хотя я чувствовал, что мы сможем взять в ней верх. Но это футбол, такие вещи предсказать нельзя», – заявил ван Галь в интервью NOS после матча.