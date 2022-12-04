Радимов: Если Месси хочет дойти до финала ЧМ-2022, ему нужно распределять силы

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Он все‑таки понимает, что это его последний шанс достичь той вершины, что достиг Марадона. Ветеран ли Месси в 35 лет или не ветеран? Если сравнить его с 25‑летним, то сейчас он двигается пешком», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

По мнению специалиста, с возрастом мобильность и скорость снижается, плюс Месси проводит большое количество матчей, поэтому ему нужно распределять свои силы, если он хочет добраться до финала турнира.

На счету Месси три забитых мяча и одна голевая передача в четырех матчах чемпионата мира. В 1/4 финала сборная Аргентины сыграет с Нидерландами (9 декабря).