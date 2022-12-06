Ван Галь: «Как мы собираемся остановить Месси? В пятницу вы всё увидите»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь отказался раскрывать свой план по поводу того, как его команда собирается остановить Лионеля Месси в четвертьфинале чемпионата мира против Аргентины.

«Месси – самый опасный креативный игрок, который способен много создавать и забивать. Тем не менее, когда его команда теряет мяч, он не особо участвует в игре, что даст нам больше шансов. Как мы собираемся остановить Месси? Я вам не скажу, в пятницу вы всё сами увидите», – цитирует ван Галя NOS.

Напомним, на счету Месси пока два гола на чемпионате мира. Их могло быть три, если бы Лионель реализовал пенальти в матче с Польшей в последнем туре группового этапа.