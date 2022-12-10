«Рука Мурманска» на чемпионате мира - на поле пытался прорваться отечественный блогер

Во втором сегодняшнем матче четвертьфинала чемпионата мира встречаются сборные Аргентины и Нидерландов, и в ходе матча произошла пауза из-за того, что на поле попытался прорваться некий молодой человек.

Как оказалось, это наш соотечественник - мурманский блогер Vitalydtv, аудитория которого составляет около десяти миллионов подписчиков. Скрутить блогера попыталась целая группа стюардов, не менее пяти человек, но удалось им это далеко не сразу.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Нидерландов в рамках четвертьфинала финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции.