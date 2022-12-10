Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 финала
Хорватия Хорватия 1
Бразилия Бразилия 1
1/4 финала
Нидерланды Нидерланды 2
Аргентина Аргентина 2
1/4 финала
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1/4 финала
Англия Англия
Франция Франция
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

«Рука Мурманска» на чемпионате мира - на поле пытался прорваться отечественный блогер

10 Декабря 2022 • 00:35 Комментировать (1)
Нидерланды
2:2
Аргентина
окончен после пенальти

Во втором сегодняшнем матче четвертьфинала чемпионата мира встречаются сборные Аргентины и Нидерландов, и в ходе матча произошла пауза из-за того, что на поле попытался прорваться некий молодой человек.

Как оказалось, это наш соотечественник - мурманский блогер Vitalydtv, аудитория которого составляет около десяти миллионов подписчиков. Скрутить блогера попыталась целая группа стюардов, не менее пяти человек, но удалось им это далеко не сразу.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Нидерландов в рамках четвертьфинала финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции.

Оценить новость
- 3
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины сборная Нидерландов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
KLINSMANN
10 Декабря 2022 в 00:59
Умом бы выделился лучше
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Хорватия Хорватия
Бразилия Бразилия
1
1
8.00 4.80 1.42
Видео
Окончен после пенальти
Нидерланды Нидерланды
Аргентина Аргентина
2
2
3.50 3.20 2.25
Видео
10.12.22 в 18:00
Марокко Марокко
Португалия Португалия
5.40 3.65 1.73
Видео
10.12.22 в 22:00
Англия Англия
Франция Франция
3.05 3.25 2.47
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Декабря
01:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси высказался о сборной Хорватии 1
01:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Англия – Франция: прогноз и ставки от БК Pinnacle
01:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Марокко – Португалия: прогноз и ставки от БК Pinnacle
01:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аргентина в пятый раз выиграла серию пенальти на чемпионате мира – рекорд
00:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Модрич рассказал, уйдёт ли из сборной Хорватии после ЧМ-2022
00:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эрикссон: «Надо иметь смелость вывести Роналду из состава» 2
00:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Соса – о Модриче: «Никто никогда не показывал такой уровень в 37 лет»
00:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кечинов воздерживается от того, чтобы заранее отдать Португалии победу над Марокко
00:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Рука Мурманска» на чемпионате мира - на поле пытался прорваться отечественный блогер 1
00:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Андронов грубо оскорбил Месси и Паредеса 2
00:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Менее чем за полтайма Вегхорст забил столько же мячей за сборную, сколько за все предыдущие матчи
00:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кирьяков - о поражении Бразилии: «Занимались ерундой, красили волосы, вот и результат»
00:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Форвард Нидерландов Вегхорст установил рекорд плей-офф ЧМ, забив на 11-й компенсированной минуте
00:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эрикссон: «Месси наконец-то показал весь свой класс»
00:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Неймар не исключил уход из сборной Бразилии: «Это похоже на кошмар» 2
Все новости
Рекомендуем