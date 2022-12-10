Эрикссон: «Месси наконец-то показал весь свой класс»

Свен-Йоран Эрикссон, в прошлом работавший на чемпионате мира со сборной Англии в 2006 году, внимательно следит за событиями чемпионата мира. В частности, за игрой Лионеля Месси, который пытается выиграть Кубок мира со сборной Аргентины. Он считает, что на катарском турнире Месси находится на пике своей карьеры в сборной.

- Меня восхищает Лионель Месси. Наконец-то Лионель показал весь свой бесконечный класс, - цитирует слова Эрикссона Il Messaggero.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Нидерландов в рамках четвертьфинала финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции.