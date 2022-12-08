Директор «Барселоны» Кройф прокомментировал возможную продажу Депая в январе

Директор каталонской «Барселоны» Йорди Кройф высказался насчёт возможной продажи нападающего Мемфиса Депая. Напомним, в услугах нидерландца заинтересован его бывший клуб «Манчестер Юнайтед».

«Должны ли мы продавать Депая, чтобы справиться с финансовыми проблемами? Мемфис является большим профессионалом, он может очень сильно выручить команду. Уйдёт ли он свободным агентом летом? Посмотрим», – цитирует Кройфа журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне на счету Депая один гол в двух матчах чемпионата Испании. Нападающий получает очень мало игровой практики в своём клубе.