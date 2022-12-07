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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Месси может поехать домой: Нидерланды могут стать кошмаром для Аргентины

07 Декабря 2022 • 21:52 Комментировать
Нидерланды
...
Аргентина
09.12 22:00

В четвертьфинале чемпионата мира в пятницу вечером сыграют сборные Нидерландов и Аргентины. Южноамериканцы считаются фаворитами противостояния, но команда Луи ван Галя может отправить Лионеля Месси и компанию домой. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему аргентинцам будет очень сложно пройти в полуфинал мундиаля.

Сборная Нидерландов многим известна как атакующая команда. Не нужно быть болельщиком со стажем, чтобы помнить, как в составе «оранжевых» блистали Арьен Роббен, Уэсли Снейдер, Робин ван Перси… С тех пор сборная Нидерландов пережила смену поколений, причём болезненную, - на Евро-2016 и чемпионат мира – 2018 команда не ездила. Теперь «оранжевые» вернулись в число сильнейших европейских сборных, но это уже не та команда, которая выходила и стремилась смять своего соперника. Эта сборная Нидерландов другая. Её главный козырь – тактическая выучка и дисциплина.

На нынешнем чемпионате мира я посмотрел все матчи сборной Нидерландов. Ни в одном из них «оранжевые» не показали яркого футбола. Ни в одном! Но при этом во всех играх нидерландцы были лучше своих соперников. Опытному Луи ван Галю удалось главное – построить работающий механизм. Каждый футболист нидерландской сборной в каждый момент времени знает, что ему делать, и как ему это делать. Да, без блеска, без излишеств… Но на крупных турнирах всегда на первом месте результат.

И вот в четвертьфинале чемпионата мира против Нидерландов будет играть Аргентина. Матчи «альбиселесте» в Катаре я тоже посмотрел все – от свистка до свистка. И сопоставив увиденное, у меня есть твёрдое ощущение того, что нынешняя нидерландская сборная может стать кошмаром для аргентинцев.

Сценарий будущего матча примерно понятен. Аргентина будет владеть инициативной, а Нидерланды сыграют вторым номером. В плане организации оборонительной игры команда Луи ван Галя на этом мундиале показывала себя прекрасно, а вот для команды Лионеля Скалони вскрытие обороны соперника представляет собой задачу с двумя звёздочками. В матчах против Мексики, Польши и Австралии Аргентина смотрелась солидно только тогда, когда ей удавалось открыть счёт. А когда на табло горели нули, «альбиселесте» выглядели плохо, а местами даже жалко. Складывалось ощущение, что аргентинцы вообще не знают, как действовать против низкого блока. Они делали передачи, кружили, но всё это, как правило, напоминало контроль ради контроля, без какой-либо мысли. Иногда стратегия Аргентины сводилась к тому, чтобы найти Месси с надеждой на то, что он что-то сотворит. Так получилось в игре против Мексики. Месси нашёл возможность для удара и попал из-за штрафной площади. А если бы Лео не забил тот гол? Понятно, что в футболе нет места сослагательному наклонению, но меня до сих пор не покидает ощущение, что без того гола Аргентина могла бы не обыграть мексиканцев во втором туре.

В пятницу сборной Аргентины придётся столкнуться с куда более организованной обороной соперника, чем  во всех предыдущих матчах. Сборная Нидерландов Луи ван Галя прекрасно защищается и способна терпеть, что тоже немаловажно. Быть может, Лео Месси снова найдёт возможность для какого-то неординарного действия, как было с мексиканцами. А вдруг нет? Вдруг у Месси будет плохой день, или ему просто не дадут себя проявить. Есть ли у Аргентины ещё какие-то варианты в атаке, кроме как биться лбом о стену в надежде на своего капитана или на ошибку соперника? Увиденное в предыдущих матчах наводит на мысли о том, что уже в пятницу Лео Месси и компания могут быть отправлены домой. Впрочем, игра покажет.

Александр Тихий

Кто пройдёт в полуфинал ЧМ-2022?
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Лионель Месси Сборная Аргентины сборная Нидерландов
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НИДЕРЛАНДЫ АРГЕНТИНА
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