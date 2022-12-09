Лепёхин считает, что Аргентине недостаточно одного Месси для победы на ЧМ-2022

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался в преддверии мачта между сборными Нидерландов и Аргентины.

«Аргентине будет сложно выиграть ЧМ, нас ждет сегодня игра равных соперников. У аргентинцев состав нельзя назвать чемпионским, баланса в составе нет — Месси и все остальные», — цитирует Лепёхина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, одного футболиста в команде недостаточно для победы на таком большом турнире.

Встреча в рамках 1/4 финала чемпионата мира между Нидерландами и Аргентиной состоится сегодня, 9 декабря, стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию матча.