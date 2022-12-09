Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Аргентины и Нидерландов.

«Предпочтение отдаю Аргентине. Но Нидерланды мне на этом чемпионате мира очень понравились тоже. По содержанию игры особенно. Матч для Аргентины будет очень непростой, это однозначно. Голландцы преподнесут сюрприз. Многое будет зависеть от индивидуальных действий аргентинцев. По всем играм Аргентина мне чуть более симпатична. А там посмотрим. Не исключаю, что победитель определится в серии пенальти. Не назову Аргентину фаворитом, просто они мне симпатичны.

Нидерланды мне тоже нравятся. У них самый опытный тренер. Не исключаю, что за счёт своего громадного опыта Луи ван Галь переиграет своего оппонента. Мы много раз видели, как ван Галь тщательно изучает своего соперника. Но аргентинский тренерский штаб тоже будет анализировать соперника. Я думаю, что больше будут решать именно индивидуальные действия. Но Нидерланды - далеко не подарок для Аргентины», - сказал Деменко

Матч состоится в пятницу и начнется в 22:00.