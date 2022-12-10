Лаутаро Мартинес рассказал, о чём думал перед исполнением решающего пенальти

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес последним подошёл к точке в серии послематчевых пенальти против Нидерландов.

Аргентинцы упустили победу в основное время (2:2), но добыли путёвку в полуфинал, точнее исполнив послематчевые одиннадцатиметровые. Решающий удар реализовал Лаутаро Мартинес, которого критиковали за игру в предыдущих матчах катарского мундиаля.

«Как и на Кубке Америки, мне довелось исполнить решающий пенальти. Подходя к мячу, я был очень спокоен, потому что верю в себя. Когда я взял в руки мяч, я подумал о своей дочери – она изменила мою жизнь. Я много работаю, я знаю, что заслужил быть здесь», – рассказал форвард «Интера», слова которого приводит пресс-служба сборной Аргентины.