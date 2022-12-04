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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Экс-футболист «Реала»: «Игра Месси начинает меня раздражать»

04 Декабря 2022 • 12:59 Комментировать (8)
Нидерланды
...
Аргентина
09.12 22:00

Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт раскритиковал аргентинского нападающего Лионеля Месси за игру на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Разве это игра? Когда я играл против Месси, он был невероятен, однако сейчас его можно сдержать. Иногда он просто ходит по полю пешком. Меня начинает это раздражать. Ему не стыдно? Очень досадно, ведь такой игрок больше никогда не родится», - передает слова Рафаэля NOS.

Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал мундиаля, где сыграет против Нидерландов. На счету 35-летнего Месси три гола в четырех матчах турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Рафаэль Ван Дер Ваарт
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НИДЕРЛАНДЫ АРГЕНТИНА
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Комментарии (8)
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Leonardis
04 Декабря 2022 в 15:09
Рафа опять много курит...
Misha_diablo_football
04 Декабря 2022 в 14:28
вспомнил былое а про результаты игр против него ничего не сказал, Рафа то же мастер но не ровня Снейдеру Месси или другим абсолютно топовым игрокам...
pol-black
04 Декабря 2022 в 14:18
а Рафа сам то сейчас феерит? или только языком горазд болтать? Месси уже не мальчик, но продолжает радовать своими действиями на поле. ну а вечным быть людям не дано. даже с другой планеты.
andi
04 Декабря 2022 в 14:16
Согласен со всем с Рафаэлем.
ARTUR
04 Декабря 2022 в 13:53
Ван в свои 35 завершил свою карьеру , где то в дании кажется , толи в швеции , не суть , я часто критикую Месси , но не за вчерашний матч , он выдал только на Лоутаро 2 голевых момента , сам забил , его пасы до сих пор лучшие не только в сборной . ну и в свои 35 он таки получше 10 ван дер вартов ))
NOBODY
04 Декабря 2022 в 13:09
ну пешком не пешком, а крутой обыгрыш вчера Месси замутил....так что Ван де Ваарт лох ))
Alex1972
04 Декабря 2022 в 13:06
Это хорошо.. Оппонентов надо раздражать... Тогда они становятся жалкими ... Проверено .. А-ха-ха-ха...👏👏👏..
ингерман
04 Декабря 2022 в 13:06
ай тока начинаец.. меци - чмо! и этем усе сказано! А-ха-ха-ха! )))
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