Экс-футболист «Реала»: «Игра Месси начинает меня раздражать»

Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт раскритиковал аргентинского нападающего Лионеля Месси за игру на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Разве это игра? Когда я играл против Месси, он был невероятен, однако сейчас его можно сдержать. Иногда он просто ходит по полю пешком. Меня начинает это раздражать. Ему не стыдно? Очень досадно, ведь такой игрок больше никогда не родится», - передает слова Рафаэля NOS.

Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал мундиаля, где сыграет против Нидерландов. На счету 35-летнего Месси три гола в четырех матчах турнира.