Макаллистер рассказал о настроении Месси перед игрой с Нидерландами

Хавбек сборной Аргентины Алексис Макаллистер пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против Аргентины в ¼ финала чемпионата мира – 2022.

«Наша команда обладает большим энтузиазмом, мы всегда очень сильны на чемпионатах мира. У нас сейчас хорошая команда, и мы хотим быть лучшими. Я очень рад принимать участие в этом турнире.

Месси? Лионель каждый день чем-то удивляет. Он сейчас выглядит счастливым, это важно для нас», - передает слова полузащитника пресс-служба «альбиселесте».

Матч Нидерланды – Аргентина состоится в пятницу, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.