Саттон - о Месси: «Идеальный контроль мяча»

Сборная Аргентины сражается со сборной Нидерландов в четвертьфинале чемпионата мира, и уже в первом тайме свое веское слово сказал гений Лионеля Месси, одной передачей разрезавший всю оборону соперника и выведший на удар Молину. Игрой Месси восхищается бывший английский форвард Крис Саттон, который особенно выделил контроль мяча в исполнении супернападающего аргентинской сборной.

- Контроль мяча у Месси просто идеален. Он отдает мяч в абсолютно нужный момент, а не когда уже не может продвигаться дальше, - цитирует Саттона BBC One.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Нидерландов в рамках четвертьфинала финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции.