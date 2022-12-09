Чудо-пас Месси помог сборной Аргентины повести в матче с Нидерландами

В эти минуты на чемпионате мира проходит второй матч стадии 1/4 финала. Играют сборные Нидерландов и Аргентины. На 35-й минуте форвард южноамериканцев Лионель Месси сохранил мяч под контролем и выдал длинный проникающий пас в штрафную, куда ворвался Науэль Молина, удар-тычок в касание, и мяч затрепыхался в сетке у левой штанги ворот нидерландских футболистов. Счет стал 1:0. Для Лионеля Месси это седьмой результативный пас на чемпионатах мира.

Напомним, что победитель данного матча сыграет против хорватов, которые выбили из турнира сборную Бразилии.

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