Месси грубо оскорбил форварда сборной Нидерландов, забившего два гола Аргентине

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси грубо высказался в сторону нидерландского нападающего Ваута Вегхорста после матча ¼ финала чемпионата мира – 2022.

«На что уставился, придурок? Давай, иди отсюда», - заявил капитан «альбиселесте» во время послематчевого интервью журналистам Tyc Sport.

Отметим, что во время поединка у 35-летнего нападающего было несколько стычек с Вегхорстом.

Аргентина одолела Нидерланды в серии пенальти – 4:3. Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 2:2.

В полуфинале сборная Аргентины сыграет против команды Хорватии, которая выбила с мундиаля Бразилию.