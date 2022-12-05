Месси: «Меня удивил вылет Германии с чемпионата мира»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что его удивил вылет Германии с чемпионата мира на групповой стадии. Напомним, немцы не смогли справиться в своём квартете с Испанией, Японией и Коста-Рикой.

«Меня это удивило, потому что у них много хороших игроков и молодая команда. Германия всегда находится в числе лучших Удивительно, что они снова вылетели из группового этапа», – цитирует Месси Diario Ole.

Что касается сборной Аргентины, «бело-голубые» уже пробились в четвертьфинал, где сыграют с Нидерландами 9 декабря. На стадии ⅛ финала подопечные Лионеля Скалони обыграли Австралию 2:1.