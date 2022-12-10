Аргентина в пятый раз выиграла серию пенальти на чемпионате мира – рекорд

Сборная Аргентины оказалась точнее Нидерландов в серии послематчевых пенальти.

Коллектив Луи ван Галя ушёл от поражения в основное время на последних минутах (2:2), но одиннадцатиметровые точнее исполнили игроки Лионеля Скалони (4:3). По информации Squawka, аргентинцы победили в серии послематчевых пенальти в рамках чемпионата мира в пятый раз в истории – больше, чем любая другая сборная. При этом, что примечательно, команда потерпела лишь одно поражение – от Германии в 2006 году.

В полуфинале катарского мундиаля Аргентина сыграет против Хорватии, ранее также обыгравшей Бразилию в серии пенальти.