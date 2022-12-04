Месси рассказал, чего ждёт от матча с Нидерландами

Главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси высказался о предстоящем противостоянии с национальной командой Нидерландов в четвертьфинале чемпионата мира – 2022.

«Аргентину ждет очень тяжелый матч. Нидерланды наверняка захотят лишить нас мяча. Нам будет непросто в этом поединке», - приводятся слова 35-летнего нападающего в телеграм-канале «Матч ТВ».

Встреча сборных Аргентины и Нидерландов состоится в пятницу, 9 декабря.

Напомним, что в 1/8 финала южноамериканцы переиграли Австралию со счетом 2:1, а «оранжевые» отпраздновали победу над Соединёнными Штатами Америки – 3:1.