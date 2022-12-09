Ван Галь – о возможной серии пенальти с Аргентиной: «Мы работали над тем, как дезориентировать соперника»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь подготовился к любому сценарию в четвертьфинальном матче чемпионата мира с Аргентиной. Напомним, команды встретятся между собой сегодня в 22:00 по московскому времени.

«Мы работали над техникой ударов, а также над тем, как дезориентировать соперника», – заявил ван Галь на пресс-конференции перед сегодняшней игрой.

Нидерланды и Аргентина в последний раз встречались между собой в полуфинале чемпионата мира 2014 года в Бразилии. Тогда в серии пенальти путёвку в финал заработала южноамериканская команда.

Отметим, что контракт ван Галя с Нидерландами истекает 31 декабря этого года.