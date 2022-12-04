Мартинес: «Месси - это 99,9% сборной Аргентины, остальные - доля процента»

Страж ворот сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал о важности нападающего Лионеля Месси для национальной команды.

«Лионель – это 99,9% нашей сборной. Остальные футболисты – оставшаяся доля процента, которая помогает Месси, если у него что-то не выходит. Аргентина движется шаг за шагом, мы будем сражаться до конца», - передает слова Эмилиано El Partidazo de COPE.

Вчерашний матч 1/8 финала против Австралии стал для Месси 1000-м в карьере. Лионель отметился голом, чем помог «альбиселесте» победить со счетом 2:1.

В четвертьфинале мундиаля Аргентину ждет встреча с Нидерландами.