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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мартинес: «Месси - это 99,9% сборной Аргентины, остальные - доля процента»

04 Декабря 2022 • 10:30 Комментировать
Аргентина
2:1
Австралия
окончен

Страж ворот сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал о важности нападающего Лионеля Месси для национальной команды.

«Лионель – это 99,9% нашей сборной. Остальные футболисты – оставшаяся доля процента, которая помогает Месси, если у него что-то не выходит. Аргентина движется шаг за шагом, мы будем сражаться до конца», - передает слова Эмилиано El Partidazo de COPE.

Вчерашний матч 1/8 финала против Австралии стал для Месси 1000-м в карьере. Лионель отметился голом, чем помог «альбиселесте» победить со счетом 2:1.

В четвертьфинале мундиаля Аргентину ждет встреча с Нидерландами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Эмилиано Мартинес
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