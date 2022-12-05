Месси назвал двух главных фаворитов чемпионата мира

Главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, какие команды считает фаворитами чемпионата мира, проходящего в Катаре.

«Бразилия показывает отличную игру, если не рассматривать неудачу в поединке с Камеруном. Эта сборная является одним из главных претендентов на титул. Еще назову Францию. Эта команда четко понимает, что ей нужно делать. Они очень хорошо контролируют мяч», - передает слова 35-летнего нападающего Ole.

Аргентина вышла в четвертьфинал ЧМ-2022, победив в 1/8 финала Австралию со счетом 2:1. За путевку в полуфинал Месси и компания поборются с Нидерландами.

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