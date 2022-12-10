Ван Галь: «Отрабатывали пенальти целый год, но всё равно облажались»

Рулевой сборной Нидерландов Луи ван Галь прокомментировал поражение от Аргентины в серии пенальти – 3:4.

«Мы на протяжении года отрабатывали пенальти, но все равно облажались. Я просил футболистов тренировать 11-метровые в своих клубах, и они делали это. Однако если ты промахиваешься в двух первых ударах серии, победить практически нереально», - передает слова специалиста Voetbal International.

Напомним, что игровое время поединка завершилось вничью со счетом 2:2.

В полуфинале чемпионата мира - 2022 Аргентина встретится с Хорватией, победившей Бразилию в серии пенальти.