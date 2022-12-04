Аргентина с Месси никогда не проигрывала Нидерландам

Сборная Аргентины стала вторым участником ¼ финала чемпионата мира – 2022, походящего сейчас в Катаре. В первом раунде плей-офф подопечные Лионеля Скалони победили Австралию со счетом 2:1 благодаря голам Лионеля Месси и Хулиана Альвареса.

В следующем этапе турнира «альбиселесте» встретятся с национальной командой Нидерландов, победившей США (3:1).

Примечательно, что сборная Аргентины никогда не проигрывала «оранжевым» с Месси в составе. Оба поединка завершились вничью со счетом 0:0, сообщает Squawka Football.

Матч состоится 9 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.