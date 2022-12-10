Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 финала
Хорватия Хорватия 1
Бразилия Бразилия 1
1/4 финала
Нидерланды Нидерланды 2
Аргентина Аргентина 2
1/4 финала
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1/4 финала
Англия Англия
Франция Франция
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сабалета сокрушается, что не увидит противостояние Аргентины и Бразилии в полуфинале

10 Декабря 2022 • 03:57 Комментировать
Нидерланды
2:2
Аргентина
окончен после пенальти

Бывший футболист аргентинской сборной Пабло Сабалета очень надеялся увидеть противостояние сборных Бразилии и Аргентины в полуфинале катарского чемпионата мира. Но, в то время как соотечественники не подкачали, пройдя в четвертьфинале Нидерланды, бразильцы оступились на сборной Хорватии. И теперь аргентинцам предстоит сыграть с балканской командой.

- Я хотел увидеть полуфинал между Аргентиной и Бразилией. Это был бы один из лучших матчей в истории чемпионатов мира. Но Хорватия - также очень, очень опасный соперник для Аргентины, - цитирует слова Пабло Сабалеты BBC One. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Аргентины Сборная Хорватии Пабло Сабалета
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Нидерланды Нидерланды
Аргентина Аргентина
2
2
3.50 3.20 2.25
Видео
10.12.22 в 18:00
Марокко Марокко
Португалия Португалия
5.40 3.65 1.73
Видео
10.12.22 в 22:00
Англия Англия
Франция Франция
3.05 3.25 2.47
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Декабря
04:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кечинов не считает Францию фаворитом в матче с Англией
04:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Саттон: «Лаутаро, какие нервы!»
03:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сабалета сокрушается, что не увидит противостояние Аргентины и Бразилии в полуфинале
03:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Аргентины в пятый раз вышла в полуфинал чемпионата мира
03:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси находится в одном шаге от рекорда всех времён по количеству матчей на ЧМ
03:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Скалони высказался об игре Месси
02:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ван Галь не проиграл ни одного матча в основное время во главе сборной Нидерландов в свой третий приход
02:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эмилиано Мартинес: «Возможно, судья хотел, чтобы Нидерланды отыгрались»
02:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Скалони: «Аргентина контролировала игру, мы заслуживали победу в основное время»
02:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ван Галь – о матче с Аргентиной: «В наши ворота назначили сомнительный пенальти»
02:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Нидерландов выиграла только 2 серии пенальти из 10
01:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси признан лучшим игроком матча Аргентина – Нидерланды 1
01:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лаутаро Мартинес рассказал, о чём думал перед исполнением решающего пенальти 1
01:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси высказался о сборной Хорватии 1
01:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аргентина в пятый раз выиграла серию пенальти на чемпионате мира – рекорд
Все новости
Рекомендуем