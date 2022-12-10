Сабалета сокрушается, что не увидит противостояние Аргентины и Бразилии в полуфинале

Бывший футболист аргентинской сборной Пабло Сабалета очень надеялся увидеть противостояние сборных Бразилии и Аргентины в полуфинале катарского чемпионата мира. Но, в то время как соотечественники не подкачали, пройдя в четвертьфинале Нидерланды, бразильцы оступились на сборной Хорватии. И теперь аргентинцам предстоит сыграть с балканской командой.

- Я хотел увидеть полуфинал между Аргентиной и Бразилией. Это был бы один из лучших матчей в истории чемпионатов мира. Но Хорватия - также очень, очень опасный соперник для Аргентины, - цитирует слова Пабло Сабалеты BBC One.