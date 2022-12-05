Экс-тренер «Барселоны»: «Прошу Месси уйти из футбола после ЧМ-2022»

Экс-наставник каталонской «Барселоны» Карлес Рексач обратился к 35-летнему нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси после выхода «альбиселесте» в четвертьфинал турнира.

«Я бы хотел попросить Лео уйти из футбола, если он станет чемпионом мира. После такого триумфа выше не поняться», - передает слова специалиста Super Deportivo Radio.

В поединке ¼ финала чемпионата мира – 2022, который проходит на футбольных полях Катара, Аргентина встретится с национальной командой Нидерландов. Матч состоится в пятницу, 9 декабря.

Финал мундиаля запланирован на 18 декабря. Действующими чемпионом является Франция.