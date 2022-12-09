Месси превзошёл давнее достижение Марадоны в рамках ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси побил рекорд легендарного Диего Марадоны.

В сегодняшнем поединке четвертьфинала против сборной Нидерландов представитель «Пари Сен-Жермен» отметился голевой передачей и забитым мячом, став единоличным рекордсменом по результативным действиям на чемпионах мира в составе сборной Аргентины (десять голов и семь ассистов), докладывает Opta. Ранее рекорд долгие годы принадлежал Диего Марадоне.

Лионель Месси напрямую поучаствовал в шести голах Аргентины на текущем мундиале, четырежды поразив чужие ворота и дважды ассистировав товарищам по команде.