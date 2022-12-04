Тренер сборной Аргентины Скалони: «Противостояние с ван Галем - гордость для меня»

Сборная Аргентины победила команду Австралии (2:1) в 1/8 финала чемпионата мира – 2022. В следующем раунде южноамериканцы встретятся с Нидерландами. Своим мнением об этом матче поделился главный тренер «альбиселесте» Лионель Скалони.

«Противостояние с Луи ван Галем – это гордость для меня. Он является очень значимой фигурой в футболе. Мы постараемся воспользоваться слабыми сторонами его команды. Это будет отличный матч двух великих сборных», - передает слова Скалони Mundo Deportivo.

Четвертьфинал Нидерланды – Аргентина состоится в пятницу, 9 декабря. Начало – 22:00 по мск.