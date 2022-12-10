Месси признан лучшим игроком матча Аргентина – Нидерланды

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси в третий раз забрал награду лучшему игроку матча на мундиале в Катаре.

35-летний лидер и капитан аргентинцев поучаствовал в обоих голах своей команды в основное время поединка 1/4 финала против Нидерландов (2:2): на 35-й минуте он записал себе в актив результативную передачу, а во втором тайме забил сам, реализовав пенальти. Также Месси был точен в серии послематчевых одиннадцатиметровых, в которой Аргентина взяла верх (4:3).

Приз лучшему игроку матча на чемпионате мира достался Лионелю в рекордный девятый раз за карьеру – он увеличил отрыв от Криштиану Роналду и Арьена Роббена по суммарному количеству наград.