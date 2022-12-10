Сборная Аргентины в пятый раз вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Аргентины обыграла в четвертьфинальном матче Нидерланды, аргентинцам удалось лучше исполнить серию пенальти. Таким образом, аргентинская сборная в пятый раз пробилась в полуфинал чемпионата мира. Ранее такое происходило в 1930, 1986, 1990 и 2014 годах.

Любопытно, что каждый раз после полуфинала аргентинцы выходили и в финал - правда, в трех из этих случаях они проигрывали в финале, так было в 1930, в 1990 и 2014 годах. Лишь в 1986 удалось победить.

Также сборная Аргентины победила в 1978 году, но тогда не было полуфиналов, чемпионат мира проводился в групповом формате, в двух раундах, без плей-офф - победители групп второго раунда выходили сразу в финал.