Сабалета: «Месси так хорош!»

Сборная Аргентины сражается со сборной Нидерландов в четвертьфинале чемпионата мира, и аргентинцам удалось выйти вперед уже в первом тайме после гениальной передачи Лео Месси, которую довел до логического завершения Науэль Молина. Бывший игрок аргентинской сборной Пабло Сабалета восхищается игрой Месси:

- Месси 35, и он уже в конце карьеры, но он продолжает создавать игру, он настоящий плей-мейкер, он по-прежнему быстро бегает и обводит соперников. Он так хорош! - цитирует Сабалету BBC One.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Нидерландов в рамках четвертьфинала финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции.