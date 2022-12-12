Леандро Фернандес — о стычках в матче Нидерланды — Аргентина: «Это вполне нормально»

Экс-защитник московского «Динамо» Леандро Фернандес высказался о стычках, произошедших в матче 1/4 финала чемпионата мира между сборными Нидерландов и Аргентины, который завершился победой южноамериканской команды (2:2, 4:3 — пен).

По мнению Фернандеса, подобные инциденты абсолютно естественны для футбола.

«Драки, стычки, конфликты — это эмоции, которые случаются в футболе и остаются исключительно на поле. Аргентинцы ответили на атаки и провокации нидерландцев забитыми мячами в серии пенальти», — приводит слова Фернандеса Sport24.

Напомним, в полуфинале мундиаля сборная Аргентины встретится с Хорватией. Эта игра состоится завтра, 13 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.