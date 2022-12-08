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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Ван Галь – о словах ди Марии: «У Депая тоже были проблемы под моим руководством в «МЮ», а теперь мы целуем друг друга в губы»

08 Декабря 2022 • 15:52 Комментировать
Нидерланды
...
Аргентина
09.12 22:00

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь дал комментарий по поводу слов игрока сборной Аргентины Анхеля ди Марии. Последний, напомним, назвал ван Галя худшим тренером в своей карьере.

«Он один из немногих игроков, придерживающихся такого мнения. Мне очень жаль, и мне грустно, что он сказал это. Но у Мемфиса Депая тоже были проблемы под моим руководством в «Манчестер Юнайтед», а теперь мы целуем друг друга в губы», - сказал ван Галь, чьи слова приводит CabineSport.

Напомним, что в своё время Анхель ди Мария не смог заиграть в «Манчестер Юнайтед» при Луи ван Гале.

В пятницу, 9 декабря, сборные Аргентины и Нидерландов сыграют в четвертьфинале чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Луи Ван Галь Анхель Ди Мария Мемфис Депай сборная Нидерландов
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НИДЕРЛАНДЫ АРГЕНТИНА
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