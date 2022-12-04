Газзаев: «Месси даёт возможность сборной Аргентины добиваться больших результатов»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, в четырёх матчах на текущем мундиале 35-летний Месси отметился тремя забитыми мячами. Газзаев назвал аргентинца лучшим игроком мира, отметив его высокую значимость для южноамериканской сборной.

«Его присутствие — большой плюс, оно вдохновляет его партнёров по команде. Есть такое понятие как «аура авторитета». Мне кажется, это даёт возможность сборной Аргентины добиваться больших результатов», — приводит слова Газзаева «Спорт День за Днём».

Отметим, что сборная Аргентины смогла выйти в четвертьфинал чемпионата мира, где 9 декабря встретится с Нидерландами. Начало — в 22:00 по московскому времени.