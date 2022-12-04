Де Лигт не расстроен из-за того, что не попадает в основу сборной Нидерландов

Центральный защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт, судя по словам, совсем не расстроен тем, что Луи ван Галь не ставит его в основной состав в Катаре.

Напомним, защитник «Баварии» сыграл на этом мундиале в стартовом составе лишь однажды – в первом матче «оранжевых» на турнире против сборной Сенегала (2:0).

«Каждый футболист хочет играть, но мы – команда из 26 игроков. Не так уж это и расстраивает», - цитирует защитника The Athletic.

Де Лигт добавил, что у него нет проблем со здоровьем. Но раз тренер не видит его в составе, то он с этим согласен. И это ожидаемое решение.

9 декабря в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре сборная Нидерландов встретится со сборной Аргентины. Начало встречи – в 22:00.