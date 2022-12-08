Генич дал прогноз на матч Нидерланды - Аргентина

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от противостояния сборных Нидерландов и Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира – 2022.

«Допускаю, что команды могут уйти в дополнительное время. Если говорить про основное время, то неплохой вариант - ничья в первом тайме. Это очень сложный матч для прогноза», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Матч Нидерланды – Аргентина состоится в пятницу, 9 декабря, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.