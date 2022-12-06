Френки де Йонг оценил шансы сборной Нидерландов в матче с Аргентиной

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг оценил шансы своей команды в матче четвертьфинала чемпионата мира против Аргентины. Напомним, команды встретятся между собой 9 декабря.

«Аргентина – отличная команда, но то же самое можно сказать и о нас. Я думаю, шансы на выход в полуфинал равные, всё будет 50 на 50», – заявил де Йонг в интервью ESPN.

Напомним, сборная Нидерландов ранее обыграла на стадии ⅛ финала США со счётом 3:1. Что касается Аргентины, команда Лионеля Скалони минимально одолела Аргентину 2:1.

Де Йонг на этом чемпионате мира отметился одним голом, который был забит в ворота Катара.