Саттон: «Лаутаро, какие нервы!»

Сборная Аргентины обыграла в серии пенальти Нидерланды и вышла в полуфинал чемпионата мира в Катаре. Решающий пенальти забил Лаутаро Мартинес, который хладнокровно переиграл кипера и отправил «Оранье» домой. При этом Лаутаро уже давно пользуется репутацией человека, который упускает много моментов и, в целом, не очень оправдывает ожидания. Но в решающий момент он не подвел, чем восхищается бывший английский нападающий Крис Саттон.

- Какие нервы, какой удар! Я рад за фанов Аргентины, но мне жаль голландцев, им следовало продолжать играть в дополнительное время так, как они играли в конце основного, - цитирует слова Саттона BBC Sport.