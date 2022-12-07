Ван Дейк – о возможной серии пенальти в матче против Аргентины: «Мы готовимся к этому»

Центральный защитник сборной Нидерландов Виргил ван Дейк высказался о возможной серии пенальти в матче четвертьфинала ЧМ-2022 против Аргентины.

Встреча состоится 9 декабря в 22:00 по московскому времени. Победитель противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором матча Бразилия – Хорватия.

«Четвертьфинал чемпионата мира – это нечто особенное. Мы знаем, что находимся всего в трёх шагах от заветной цели, и это только усиливает голод. Мы верим в свои шансы.

Мы тренировали пенальти, но это вовсе не гарантирует успех, когда играешь перед 80-тысячной публикой за путёвку в полуфинал. Очевидно, что в серии пенальти всегда трудно, но мы стараемся быть готовыми ко всему», – цитирует Independent ван Дейка.