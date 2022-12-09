Бобёр: «Будет классно, если Месси станет чемпионом мира»

Экс-игрок самарских «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался о проходящем сейчас чемпионате мира в Катаре. Он отметил, что не болеет ни за одну из сборных, участвующих в турнире.

«Болею ли за кого-то? Нет, но классно будет, если Месси сможет завоевать кубок мира. Французы, думаю, тоже одни из фаворитов», - передает слова спортсмена «Матч ТВ».

Сборная Аргентины, цвета которой защищает Лионель Месси, вышла в четвертьфинал чемпионата мира – 2022. За путевку в полуфинал турнира подопечные Лионеля Скалони поборются с командой Нидерландов. Встреча состоится сегодня, 9 декабря, начало запланировано в 22:00 по московскому времени.