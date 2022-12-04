Вратарь сборной США — о матче с Нидерландами: «Из-за такой игры в обороне мы лишимся сна»

Вратарь сборной США Мэтт Тёрнер прокомментировал поражение своей национальной команды от Нидерландов (1:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

Голкипер раскритиковал игру «звёздно-полосатых» в обороне, отметив, что американцы многое позволяли своему сопернику на поле.

«Когда позволяешь хорошим командам с игроками мирового уровня свободно бегать с мячом, это сильно осложняет ситуацию. Мы не блокировали удары, и из-за плохой игры в обороне, вероятно, лишимся сна», — цитирует Тёрнера FOX Sports.

Напомним, что благодаря этой победе «оранжевые» вышли в четвертьфинал мундиаля, где 9 декабря встретятся с Аргентиной. Начало этой встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.