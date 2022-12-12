Бракамонте: «На гербе сборной Нидерландов изображён лев, но им стоит его заменить на крысу или петуха»

Бывший нападающий «Москвы» и «Ростова» Эктор Бракамонте раскритиковал сборную Нидерландов за её поведение в матче 1/4 финала чемпионата мира против Аргентины (2:2, 3:4 — пен).

Напомним, что прошедшая встреча была омрачена большим количеством стычек между игроками обеих команд. Не остался в стороне и лидер сборной Аргентины Лионель Месси, вступивший в конфликт с нападающим «оранжевых» Ваутом Вегхорстом и главным тренером Нидерландов Луи ван Галем.

«Терпеть не могу, когда нас слабых и бедных южноамериканцев унижают! У нидерландцев на гербе их сборной изображён лев, но за слова ван Галя и поступки футболистов им стоит заменить оранжевого льва на крысу или петуха», — приводит слова Бракамонте Sport24.

В полуфинале мундиаля аргентинцам предстоит встретиться с финалистом прошлого розыгрыша турнира Хорватией. Эта игра состоится завтра, 13 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.