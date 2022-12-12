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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бракамонте: «На гербе сборной Нидерландов изображён лев, но им стоит его заменить на крысу или петуха»

12 Декабря 2022 • 14:47 Комментировать (2)
Нидерланды
2:2
Аргентина
окончен после пенальти

Бывший нападающий «Москвы» и «Ростова» Эктор Бракамонте раскритиковал сборную Нидерландов за её поведение в матче 1/4 финала чемпионата мира против Аргентины (2:2, 3:4 — пен).

Напомним, что прошедшая встреча была омрачена большим количеством стычек между игроками обеих команд. Не остался в стороне и лидер сборной Аргентины Лионель Месси, вступивший в конфликт с нападающим «оранжевых» Ваутом Вегхорстом и главным тренером Нидерландов Луи ван Галем.

«Терпеть не могу, когда нас слабых и бедных южноамериканцев унижают! У нидерландцев на гербе их сборной изображён лев, но за слова ван Галя и поступки футболистов им стоит заменить оранжевого льва на крысу или петуха», — приводит слова Бракамонте Sport24.

В полуфинале мундиаля аргентинцам предстоит встретиться с финалистом прошлого розыгрыша турнира Хорватией. Эта игра состоится завтра, 13 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Эктор Бракамонте сборная Нидерландов
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Комментарии (2)
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NOBODY
12 Декабря 2022 в 15:23
ппц, а как аргентинцы себя вели - лучше что-ли? один из самых позорных матчей этого ЧМ....
Alex1972
12 Декабря 2022 в 15:01
Не надо заменять... Флаг здесь не причём... А крысы и петухи итак разбегутся... Уже бегут..
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