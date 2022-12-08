Главный тренер сборной Аргентины высказался о предстоящем матче с Нидерландами

Рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони высказался в преддверии матча со сборной Нидерландов.

«За матчем с Нидерландами будет интересно смотреть, ведь встретятся две команды, которые всегда пытаются играть в атаку», — цитирует Скалони пресс-служба национальной команды.

Напомним, сборная Аргентины заняла первое место в своей группе, опередив Польшу, Мексику и Саудовскую Аравию. В 1/8 финала мундиаля подопечные Скалони оказались сильнее Австралии (2:1).

В четвертьфинале Аргентина сыграет с Нидерландами, матч состоится завтра, 9 декабря, стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по мск.