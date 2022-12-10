Де Рон - о Месси: «Я играл против мечты, ставшей кошмаром»

Хавбек сборной Нидерландов Мартен де Рон высказался о вылете с чемпионата мира – 2022. В матче ½ финала «оранжевые» потерпели поражение от команды Аргентины (2:2, 3:4 пен.).

«В детстве я слышал, как мой папа рассказывал о кошмарах Аргентины. Мундиаль в 1978 году. В мое время, когда я стал играть, Месси был мечтой каждого футболиста. В этот раз я играл против мечты, ставшей кошмаром. Мои поздравления соперникам, но я горжусь своей сборной», - гласит сообщение полузащитника в соцсетях.

В полуфинале мундиаля Аргентине будет противостоять Хорватия. Встреча состоится во вторник, 13 декабря.